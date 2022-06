E’ pronto un piano di intervento contro l’emergenza zanzare e blatte. D’intesa con il Comune di Bari e previa comunicazione specifica al Dipartimento di prevenzione della Asl, Amiu Puglia spa ha predisposto un piano straordinario di interventi per far fronte all’inattesa emergenza rappresentata dalla notevole presenza sul territorio cittadino di blatte e soprattutto di zanzare, che si è particolarmente acuita negli ultimi giorni, a seguito delle forti piogge e del successivo rialzo delle temperature. Un fenomeno che non sta interessando solo la città di Bari, ma anche numerosi comuni limitrofi, causando disagi ai cittadini e il ripetersi di segnalazioni e richieste di intervento.

Una situazione assolutamente anomala, impossibile da prevedere, causata sia dal clima che dall’inquinamento ambientale, come hanno spiegato gli esperti del dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Le alte temperature hanno portato alla schiusa simultanea di tantissime uova e, complice anche l’abbandono per strada di bottigliette con residui di acqua, è possibile che sia nato un focolaio larvale, con la diffusione incontrollata di tantissime zanzare. Un fenomeno che ha dato vita a un altro fenomeno ovvero la quasi totale sparizione delle “zanzare tigre” e il “ritorno” della Culex, una tipologia di zanzara che è attiva essenzialmente tra il tramonto e la notte e che prolifera nei pressi degli accumuli di acqua. Una vera e propria invasione, nonostante il programma di monitoraggio ordinario, il cui valore è stato riconosciuto dagli stessi esperti, ma che non è sufficiente per far fronte all’attuale emergenza.

Per questo, è stato necessario ricorrere a un piano specifico. Un provvedimento straordinario per far fronte a una situazione straordinaria, con una programmazione capillare di interventi differenziati e mirati, che interesseranno a più riprese tutto il territorio cittadino (diviso in due macroaree) e che si svolgeranno in contemporanea ai piani ordinari già in vigore.

Per quanto riguarda la disinfestazione contro mosche e zanzare, saranno scelti prodotti specifici in base alle caratteristiche bio-etologiche degli insetti con trattamenti antilarvali, per prevenire lo sviluppo post-embrionale e adulticidi per contrastare la presenza di insetti alati. I primi trattamenti si svolgeranno con frequenza quindicinale nel periodo luglio-settembre, con la distribuzione nei tombini stradali, caditoie, bocche di lupo, vasche e fontane, ristagni in genere di compresse effervescenti mentre i secondi saranno effettuati ogni quindici giorni, sempre da luglio a settembre, con irrorazione e nebulizzazione di prodotti specifici. Per lo svolgimento di questi ultimi interventi, i cittadini saranno avvisati, tramite messaggi vocali diffusi sul territorio, nelle ore pomeridiane precedenti all’intervento, che sarà eseguito nella fascia oraria dalle 22 alle 4.30.

