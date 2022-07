Sarà ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini per la regia di Davide Livermore, il 22 gennaio 2023, ad aprire la prossima Stagione d’Opera e Balletto della Fondazione Teatro Petruzzelli. Dieci titoli che comprendono due nuove produzioni della Fondazione barese, ‘Turandot’ di Giacomo Puccini (13 settembre, i cui dettagli non sono stati ancora svelati) e ‘The Rape of Lucretia’ di Benjamin Britten, per la regia di Yannis Kokkos (15 novembre).

La Stagione Concertistica, al via dal 5 gennaio, offrirà al pubblico 23 appuntamenti con grandi concerti dell’orchestra e del coro della Fondazione Petruzzelli e musicisti solisti del calibro di Michail Pletnev, Gautier Capucon, Hélène Grimaud, Alexander Lonquich, Grigory Sokolov, Antoine Tamestit. Da segnalare i ‘Dialoghi di rinascita, per coro misto ed elettronica’ di Pasquale Corrado con la direzione di Fabrizio Cassi, e il ‘Concerto per percussioni e orchestra’, in prima esecuzione assoluta, commissionato dalla Fondazione Petruzzelli al compositore Carlo Boccadoro. A dirigere l’orchestra, accanto a Hansjorg Albrecht e Giacomo Sagripanti, si avvicenderanno durante la stagione Stefano Montanari, al suo debutto, Marc Albrecht, Pascal Rophé, Jordi Bernàcer, Jaume Santonja. La campagna abbonamenti sarà aperta dall’1 al 30 luglio.

