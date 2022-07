Il ministero della Salute con una circolare ha quindi sollecitato le Regioni nelle prossime settimane ad “adeguare l’ampliamento dei posti letto di Area Medica e in Terapia Intensiva dedicati al Covid” e prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da SARS-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili”.

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal 29 giugno al 5 luglio, i ricoveri con sintomi sono stati 8.003 rispetto a 6.035 della settimana precedente, ovvero il 32,6% in più, e le terapie intensive 323 rispetto a 237, con un amento del 36,3%. A crescere del 18% sono anche i decessi: 464 rispetto a 392.

Per il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta “esistono reali motivi di preoccupazione” anche perché “l’occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare nelle prossime settimane”. Sempre nell’arco di 7 giorni i casi in Italia sono stati quasi 600mila (595.349), in crescita del 55%, un incremento diffuso in tutte le regioni. “L’aumento settimanale per la terza settimana consecutiva supera il 50%, con un tempo di raddoppio di 10 giorni”- spiega Cartabellotta- .

Anche il livello dei contagi quotidiani si conferma elevato: 107.240 i nuovi positivi in 24 ore, secondo il Ministero della Salute (ieri 107.786), rilevati per mezzo di 378.250 tamponi, con il tasso di positività al 28,35%, stabile. Le vittime sono 94, in aumento rispetto alle 72 di ieri. Nelle terapie intensive ci sono 343 pazienti, in crescita di 18, e 8.552, ovvero 332 in più di ieri, quelli ricoverati nei reparti ordinari.