Prevenzione contro gli incendi, in vista del caldo torrido in arrivo. Dal parco Gargasole di Bari arriva l’ennesimo appello al Comune e ai cittadini, per evitare i roghi che si sono verificati un anno fa. Ecco cosa scrivono i gestori dell’area pubblica all’interno dell’ex Rossani.

“Approfittando di queste giornate meno torride, ci siamo ritrovati a Gargasole per iniziare il lavoro di pulizia e sfalciatura. Tagliare l’erba, con i mezzi ora a disposizione, è un lavoro pesante, che vorremmo non ricadesse sulle solite due e tre spalle ma questo sembra essere al momento l’unico modo per tornare a vivere il Parco e metterlo al riparo da incendi”.

“C’è ancora tanto da fare e speriamo di essere sostenuti quanto prima dall’intervento promesso dall’Amministrazione comunale. Diventare autonomi resta ad ogni modo il nostro obiettivo ed é per questo che chiediamo a tutta la comunità di sostenere il crowdfunding per l’acquisto di una trinciatutto semovente”. Qui la raccolta fondi

La volontà della piccola comunità è quella di non far ripetere gli episodi accaduti nel 2021. Quando si svilupparono almeno tre incendi a causa dell’erba secca molto alta e dell’assenza di monitoraggio che rese l’area una terra di nessuno. Con relative invocazioni alle istituzioni per garantire maggiore tutela.

