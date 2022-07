E’ inciampata mentre scendeva alcuni scalini a chiocciola di una abitazione mentre aveva in grembo la figlia neonata di pochi giorni: muore così una mamma di 30 anni. La tragedia si è consumata a Palese.

Inutili i soccorsi degli operatori del 118 che hanno eseguito ogni manovra rianimativa per evitare il decesso della mamma ma, purtroppo, senza esiti positivi: è morta poco dopo il trasporto in ospedale. Non si hanno dettagli sulle condizioni della neonata che è stata trasportata in codice rosso al Policlinico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.