A partire da oggi, ogni mercoledì, dalle ore 16.30 alle 18.30, in prossimità della sede del Municipio V, in via Gino Priolo, a Palese, di fronte ai civici 17/B e 13, sarà attivo uno sportello itinerante che avrà l’obiettivo di supportare i cittadini, ascoltando i loro bisogni.

Si tratta del servizio “On the road”, del Segretariato sociale del Comune di Bari, che prevede nello specifico la presenza di un camper che farà da vero e proprio sportello e permetterà creare un’interazione diretta con loro, così da poterli orientare al meglio nell’ambito dei servizi comunali del Welfare. Obiettivo dell’iniziativa, che si aggiunge agli sportelli fissi già attivi su tutto il territorio comunale, è quello di avvicinare l’amministrazione ai cittadini offrendo un servizio di prossimità che raggiunge i luoghi di vita delle persone nei territori in cui non sono presenti uffici pubblici del Welfare.

“Lo sportello itinerante – ha commentato l’assessore al Welfare, Francesca Bottalico – prosegue l’attività iniziata negli anni scorsi, muovendosi sul territorio cittadino e perseguendo così l’obiettivo della prossimità all’utente. Per il periodo estivo il Segretariato On the road sarà organizzato in modo tale da poter raggiungere i cittadini che non conoscono o non sono in grado di orientarsi tra i servizi esistenti e da agevolare gli utenti, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più vulnerabili o con difficoltà motoria, permettendo loro di presentare istanze in orari diversi da quelli d’ufficio e più prossimi ai luoghi di vita, nelle ore più fresche della giornata” – ha concluso.

Presso il camper itinerante sarà possibile confrontarsi con un’assistente sociale e, su richiesta, con un mediatore interculturale. Lo sportello del Segretariato “On the road” registra ogni anno un numero consistente di contatti, tanto per richieste di informazioni sui servizi comunali quanto per istanze accolte, a riprova dell’importanza dell’opera assidua di sensibilizzazione costantemente perseguita per permettere l’accesso al servizio di nuovi utenti che non si sono mai presentati presso le sedi dei Municipi o presso la ripartizione Servizi alla persona.

I bisogni maggiormente espressi nel corso del 2021 hanno riguardato richieste di contributi in beni e servizi relativi ai buoni alimentari e alle prestazioni rivolte a minori e adulti presso i Centri servizi per le famiglie, come pure alle attività sportive in favore di minori con disabilità e in condizioni di fragilità. Sensibile anche il numero di richieste di informazioni riguardanti il servizio di assistenza domiciliare per anziani. Il servizio di Segretariato sociale dispone di: numero unico del Welfare (080 5777777), a cui rispondono gli sportelli di Segretariato sociale appositamente coordinati e strutturati in modo da fornire informazioni sui servizi e sui progetti attuati inerenti all’area tematica prescelta (minori, anziani, disabili, adulti in condizione di povertà); app “Bari Aiuta”, diretta ai cittadini ma anche alla rete delle associazioni del terzo settore; servizio di mediazione linguistico-culturale per le persone migranti; newsletter rivolta alle realtà del terzo settore e alle istituzioni.

Foto repertorio

