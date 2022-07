Prosegue senza sosta l’ondata di calore in Italia. Per la giornata di domani, in particolare, si prevede un aumento da 16 a 19 delle città a rischio bollino rosso. Bari però sarà l’unica con bollino giallo. Il dato emerge dal Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città.

Nella giornata di oggi, ad avere bollino arancione, sono Civitavecchia, Pescara e Venezia. Da domani però, queste tre città, si aggiungeranno alle 16 città che già ormai da qualche giorno hanno bollino rosso. Si tratta di Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Nel Sud Italia e nelle isole, sono sei le città per le quali domani è previsto il bollino arancione. Si tratta di Cagliari, Ancona, Napoli (oggi con bollino giallo), Catania, Reggio Calabria e Palermo. Al momento, Bari è l’unica città per la quale domani è previsto il bollino giallo, con temperature che oscilleranno dai 23 ai 34 gradi.

Secondo quanto specificato dal Bollettino del ministero, le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature elevate per più giorni consecutivi, queste ultime sono spesso associate a tassi elevati di umidità, ma anche forte irraggiamento solare e assenza di ventilazioni. Condizioni che, sottolinea il ministero “possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

