Principio d’incendio sull’Intercity Lecce-Milano, traffico bloccato per 4 ore. È quanto accaduto nel primo pomeriggio. L’incendio, secondo quanto emerso, sarebbe divampato intorno alle 13.20 quando il treno si è fermato nel Brindisino, tra Carovigno e Ostuni, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e il mezzo.

I passeggeri dell’Intercity IC 614, dopo il problema tecnico, sono stati fatti scendere dal treno. All’interno della stazione di Carovigno è stato attivato un punto di accoglienza dove le forze dell’ordine e i volontari della Croce Rossa hanno prestato assistenza ai passeggeri. Una donna, per via del caldo, ha avvertito un malore ed è stata subito soccorsa dai sanitari del 118. La circolazione è tornata alla normalità alle 17.30 circa.

Per i passeggeri sono state messe a disposizione diverse modalità alternative per raggiungere le destinazioni in programma. “Come forma di attenzione commerciale, Trenitalia – ha scritto in una nota sul portale ufficiale – ha disposto il rimborso integrale dei titoli di viaggio per i passeggeri”. Nella giornata di ieri si è tenuto un episodio simile.

Foto repertorio

