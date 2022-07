“Anche il Comune sta facendo i compiti per le vacanze. In questi giorni, approfittando della pausa estiva, con l’aiuto dei lavoratori della Multiservizi stiamo preparando le scuole per accogliere le bambine e i bambini al rientro dalle vacanze”. Lo ha annunciato sui social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, allegando al post alcune fotografie degli operai al lavoro, in vista della nuova stagione scolastica che prenderà il via ufficialmente a partire dal 12 settembre.

“Queste sono le aule e i corridoi della scuola media Ungaretti e della scuola d’infanzia Vittorio Veneto – ha detto Decaro – dove si sta procedendo con le pitturazioni e le riparazioni di porte e infissi. Tanti sono gli interventi in programma fino a settembre, tra asili nido, scuole dell’infanzia e primarie in tutta la città” – ha sottolineato. Ma non solo, nelle prossime settimane, ci saranno tante novità.

“In alcuni spazi della Don Milani, al quartiere San Paolo – ha proseguito il sindaco – inizieranno i lavori per la realizzazione di un hub dedicato ai bambini da zero a sei anni e alle loro famiglie, che qui potranno accedere gratuitamente a una serie di attività educative, laboratori diffusi, azioni di sostegno alla genitorialità, orientamento, consulenze con i professionisti (pediatri, nutrizionisti, unità legale, etc.), come pure ad attività di accompagnamento ai servizi socio-sanitari (consultori, Asl, pediatra), interventi personalizzati per rispondere al meglio ai bisogni dei bambini e delle bambine, in particolare i più fragili, sin dai primissimi anni di vita. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Save the Children” – ha concluso il sindaco.

Foto Facebook Decaro

