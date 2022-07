Dopo oltre quattro mesi di cantiere e circa 12 milioni di euro investiti, il San Nicola di Bari torna ad essere uno degli stadi più belli d’Italia. Sia per la capienza (oltre 50mila spettatori), sia per gli aggiornamenti tecnologici che hanno fatto fare un salto nel futuro alla trentennale “astronave” di Renzo Piano. Restano però i dubbi dei tifosi su alcuni dettagli ancora da completare in vista della prima prima partita casalinga in programma il 19 agosto con il Palermo.

Sui social network il sindaco Antonio Decaro ha mostrato in anteprima la nuova illuminazione da 268 fari a led: “Ecco in funzione l’impianto tecnologico – ha detto Decaro – in totale sono 400mila watt con un risparmio di energia rispetto al passato del 40%”. Ogni porzione del terreno di gioco è coperta tra i 10 e i 12 corpi illuminanti per evitare le zone d’ombra sui calciatori e migliorare le riprese televisive. Si potranno realizzare anche dei giochi di luce, a ritmo di musica.

In fase di attecchimento invece il terreno di gioco bermuda grass, lo stesso che è stato scelto dallo stadio Olimpico di Roma. Nei prossimi giorni saranno ultimate le lavorazioni per i seggiolini biancorossi anche di tutta la curva nord, superiore e inferiore. Mentre a inizio settembre è prevista la sostituzione delle sedute anche nella tribuna ovest inferiore e nell’area stampa.

Cosa resta da fare nel maxi cantiere? Alcuni tifosi hanno espresso dubbi per il pessimo colpo d’occhio offerto dalla vecchia pista d’atletica, ormai a pezzi, e per cui non è previsto al momento un intervento definitivo. Ancora da definire la sostituzione di entrambi i tabelloni ormai vetusti dell’azienda italiana Tecnovision. Si tratterà del secondo upgrade dalla festa inaugurale del 3 giugno 1990: i tabelloni originari sono stati operativi fino al 2001, uno poi è stato in seguito sostituito nel 2007 da un nuovo apparecchio che non è durato a lungo. Si passerà dall’attuale 640×384 pixel, all’alta definizione.

