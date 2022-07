E’ di Bisceglie la 21enne che ha perso la vita all’alba di sabato 30 luglio a seguito di un tragico incidente sulla strada statale all’altezza dell’uscita Trani sud-Capirro, in direzione Bari. Un’auto Nissan Pixo con due giovani a bordo è uscita dalla carreggiata fino a terminare la corsa nella scarpata sotto la rampa dello svincolo.

I soccorritori non sono riusciti a salvare una delle due ragazze coinvolte, la 21enne biscegliese per l’appunto che purtroppo è deceduta. L’altra ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Bonomo” di Andria: le sue condizioni sono state giudicate buone e dovrebbe essere dimessa già nelle prossime ore. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche carabinieri e vigili del fuoco. Lo svincolo è chiuso per ulteriori accertamenti.