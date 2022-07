A causa delle elezioni politiche, la Fiera del Levante 2022 si terrà dal 15 al 23 ottobre. La recente ed inattesa crisi di governo e la conseguente convocazione delle Elezioni politiche al 25 settembre, hanno convinto gli Enti patrocinatori e la Società Nuova Fiera del Levante, che gestisce la manifestazione, a rimandare l’appuntamento della 85ma edizione della Fiera del Levante di Bari.

Cancellata la settimana dal 17 al 25 settembre, le nuove date programmate sono nel mese di ottobre, precisamente dal 15 al 23.

La scelta, per quanto tormentata, è sembrata essere la migliore, sia per lo svolgimento delle consultazioni politiche, sia per la massima visibilità della manifestazione, che avrebbe sicuramente subìto un calo di attenzione a causa della settimana pre-elettorale.

La giornata del voto, infatti, avrebbe coinciso con l’ultima domenica della Campionaria, da sempre la più affollata e la più remunerativa per gli Espositori e per i Visitatori.

L’auspicio è che questo cambiamento, con la macchina organizzativa già in moto, sia di giovamento per tutti i partecipanti, consentendo, come consuetudine, che l’inaugurazione possa avvenire alla presenza del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.