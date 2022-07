“Ciò che è accaduto ieri sera a Santo Spirito, è una tragedia che ha sconvolto l’intera città. Morire per strada, sotto gli occhi increduli della propria famiglia, è un destino che non dovrebbe toccare a nessuno”. A scriverlo è il sindaco di Bari Antonio Decaro all’indomani dell’investimento, sul lungomare di Santo Spirito, di un uomo di 47 anni morto sul colpo e del suo bambino, ora ricoverato al Policlinico di Bari.

“In queste ore – prosegue Decaro – non possiamo che pregare per la sorte del piccolo, ancora in ospedale, e stringerci ai suoi familiari, alle prese con un dolore indicibile.

Anche questa estate, purtroppo, gli incidenti stradali si stanno susseguendo, e tragedie come questa compromettono irrimediabilmente la vita di tutti, anche di chi ha insensatamente causato questo dolore”.

“L’appello che sento di rivolgere a tutti è quello di prestare la massima attenzione quando ci si mette alla guida, di rispettare le regole e di non sottovalutare mai i rischi, per la propria e l’altrui incolumità. Qualsiasi distrazione o comportamento scorretto può costare la vita e la felicità di qualcuno”.

