Il consiglio di amministrazione dell’Adisu Puglia ha approvato, nella seduta dello scorso venerdì 29 luglio, l’annuale bando di concorso per le borse di studio per l’anno accademico 2022/2023. Molteplici le novità dovute alla necessità di applicare il nuovo decreto ministeriale in materia (il DM 1320 del 17 dicembre 2021).

In particolare, si segnala l’aumento degli importi totali delle borse del 15% per gli studenti con situazione economica più bassa, del 20% per le studentesse che frequentano corsi di laurea S.T.E.M. (scientifici, tecnologici, Ingegneria e matematica) e del 25% per gli studenti diversamente abili. Inoltre, è stato istituito un premio in denaro per coloro che si laureano entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici ed è concesso l’anticipo della metà dell’importo in denaro della borsa anche per gli iscritti al primo anno. E’ stato esteso anche agli studenti in sede e pendolari la possibilità di fruire di un pasto al giorno per l’intero anno accademico. Gli studenti fuori sede potranno, su richiesta volontaria, usufruire di un secondo pasto giornaliero previo raddoppio dell’importo sulla trattenuta sulla borsa, a compartecipazione del costo del servizio ristorazione.

A questo ultimo riguardo, si precisa che il deliberato del Consiglio di amministrazione è diretta conseguenza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 27 luglio 2022, a sua volta conforme alla normativa nazionale (il già citato DM 1320 del 17 dicembre 2021) che impone espressamente di trattenere il doppio dell’importo previsto per i servizi di ristorazione, qualora gli studenti richiedano di usufruire dell’ulteriore pasto giornaliero.

