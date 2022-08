Imbocca contromano la strada che congiunge Bari a Corato. Pericolo sventato questa mattina sulla provinciale 231 grazie al tempestivo intervento di tre agenti della polizia metropolitana che, alla vista dell’uomo, alla guida di un ciclomotore, lo hanno bloccato.

L’uomo, un 70enne residente a Milano e in vacanza a Margherita di Savoia, oltre a trovarsi nel senso opposto di marcia, si trovava sulla corsia di sorpasso. Gli agenti, che si trovavano sulla corsia opposta, hanno fatto rallentare immediatamente il traffico, uno di loro ha scavalcato il new jersey e fermato un autoveicolo per riuscire a raggiungere il mezzo che nel frattempo continuava la sua marcia contromano.

Uno volta fermatosi il conducente del ciclomotore, ha spiegato che si stava recando a Bari da alcuni amici e di non essersi reso conto di aver imboccato la strada contromano. L’uomo è stato sanzionato.

