È stata riparata la tubazione premente a servizio dell’impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo. L’intervento tecnico, in particolare, ha consentito già dalla tarda mattinata di oggi di disattivare lo scarico di emergenza dell’impianto, la cui attivazione nella giornata di lunedì 1 agosto ha comportato la prudenziale interdizione alla balneazione nella zona di Torre Carnosa, dal limite sud dell’area attrezzata di Torre Quetta (presso distributore carburanti Total Erg) sino al Lido Divina Beach (ex Lido il Trullo) incluso.

Aqp ha potuto riparare in tempi celeri la tubatura guasta grazie alla riattivazione, per il tempo necessario all’intervento, dell’altra conduttura (dismessa e prossimamente oggetto di un intervento sostitutivo) di collegamento all’impianto di depurazione di Bari Est. Entro domani, mercoledì 3 agosto, sarà ripristinata anche la viabilità su via Gentile, nel tratto interessato dal cantiere.

“Abbiamo riparato la rottura e stiamo – rassicura Piervito Lagioia, responsabile della Sto Bari–Bat di Aqp – riattivando a pieno la condotta. La tubatura interessata dagli interventi, in via Gentile, sarà monitorata tramite appositi punti di accesso realizzati in queste ore per la video ispezione. Nei prossimi mesi il sistema fognario sarà interessato dai lavori per la realizzazione, con un importo di 5 milioni di euro, della nuova premente che sostituirà la tubatura già dismessa” – ha concluso.

Foto screen video

