Statale 16 chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Trinitapoli, nella Bat, per una tentata rapina ai danni di un portavalori verificatasi questa mattina. Su entrambe le carreggiate sono presenti mezzi incendiati: il colpo non sarebbe andato a segno. Sulla carreggiata in direzione Foggia, come comunica l’Anas, è presente un veicolo incendiato al km 737,800, su una piazzola di sosta, con obbligo uscita al km 738, 300 svincolo Canne della Battaglia.

Sulla carreggiata direzione Bari, mezzo pesante incendiato al km 736,300: presente anche una vettura incidentata, con un ferito trasportato in ospedale. Obbligo di uscita al km 736,100 svincolo Trinitapoli / Margherita di Savoia. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso, e il personale Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

