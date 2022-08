Non ce l’ha fatta la donna investita il 3 agosto mentre attraversava la strada in prossimità del Park and ride di Pane e pomodoro. Le condizioni della signora erano subito apparse molto gravi ed era stata ricoverata in rianimazione. È deceduta ieri mattina presso il Policlinico di Bari. Al vaglio dell’autorità giudiziaria la posizione del conducente del veicolo investitore già indagato per il reato di lesioni gravi/gravissime a seguito dei primi accertamenti eseguiti dalla polizia locale di Bari.

