Il terzo food truck a Pane e pomodoro era arrivato ed era stato sistemato, anche in notevole ritardo rispetto a quanto richiesto dal Comune. Ma non corrispondeva ai parametri definiti nel bando. Il Comune ha quindi chiesto ai gestori di rimuoverlo e di sostituirlo subito con un altro. Pena la revoca della concessione.

E’ la seconda volta che succede. Era già capitato con il primo food truck che il Comune aveva fatto rimuovere, intimando al più presto la sostituzione. Ora i concessionari hanno massimo una altra settimana di tempo per sistemare il terzo food truck previsto da bando. “Se non lo fanno scatta la revoca della concessione – fanno sapere dal Comune – perché non hanno rispettato i parametri richiesti e da loro stessi accettati con la presentazione del progetto”. (in foto il primo food truck sistemato a Pane e pomodoro)

