“Sono passati 31 anni da quell’8 agosto del 1991. Quel giorno 20.000 albanesi arrivarono a Bari, sulla nave Vlora, non avevano niente se non la speranza nel loro cuore di poter iniziare una vita migliore. Molte di quelle persone oggi sono cittadini baresi, qui crescono i loro figli e i loro nipoti. Altre sono tornate in Albania, un Paese che ha saputo rialzarsi dopo lunghi periodi bui. Di quelle giornate ci resta una grande lezione di accoglienza della città di Bari e del suo sindaco di allora, Enrico Dalfino, che capì chi si trovava di fronte”. Così il sindaco Antonio Decaro ricorda lo sbarco della Vlora a Bari.