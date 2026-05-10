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Bari, senza fissa dimora ritrovato privo di vita in corso Italia

La scoperta in mattinata

Pubblicato da: Francesca Emilio | Dom, 10 Maggio 2026 - 14:04
ambulanza 118 asl
  • 34 sec

Senza fissa dimora ritrovato privo di vita a Bari. Secondo prime informazioni di tratterebbe di un 44enne, domani sarebbe stato il suo compleanno. Il corpo è stato ritrovato in corso Italia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. Ignote al momento le cause del decesso, il corpo è stato trasportato in obitorio e nei prossimi giorni probabilmente si terrà l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso.

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