Senza fissa dimora ritrovato privo di vita a Bari. Secondo prime informazioni di tratterebbe di un 44enne, domani sarebbe stato il suo compleanno. Il corpo è stato ritrovato in corso Italia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. Ignote al momento le cause del decesso, il corpo è stato trasportato in obitorio e nei prossimi giorni probabilmente si terrà l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso.
Bari, senza fissa dimora ritrovato privo di vita in corso Italia
La scoperta in mattinata
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