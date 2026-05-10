“Orizzonti solidali”, boom di progetti in Puglia: 361 idee per cambiare il territorio

Una partecipazione che cresce ancora e che conferma un interesse ormai consolidato attorno a uno degli strumenti di sostegno al terzo settore più attivi in Puglia. Sono 361 i progetti candidati alla quattordicesima edizione di “Orizzonti solidali”, il bando promosso dalla Fondazione Megamark di Trani insieme alle insegne A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo.

Il dato rappresenta il secondo risultato più alto dal 2012, anno della prima edizione, e restituisce l’immagine di una rete sociale che continua a muoversi con una certa vitalità su tutto il territorio regionale. Il bando, chiuso lo scorso 30 aprile, mette a disposizione complessivamente 300mila euro per sostenere iniziative in ambito sociale, sanitario, culturale, ambientale e nel contrasto alla dispersione scolastica.

Osservando nel dettaglio le candidature, la maggior parte dei progetti riguarda l’assistenza sociale, con 118 proposte. Seguono 89 iniziative legate alla cultura e 73 dedicate al contrasto dell’abbandono scolastico. Più contenuti, ma comunque significativi, i numeri relativi agli ambiti sanitario e ambientale, rispettivamente con 45 e 36 progetti.

La partecipazione arriva in modo diffuso da tutta la regione. ﻿La provincia di Bari guida la classifica﻿ con 122 proposte, seguita dalla Bat con 73. Più distanziate Taranto con 50, Foggia con 43, Lecce con 40 e Brindisi con 27. A queste si aggiungono anche 6 progetti presentati da realtà di livello nazionale, segno di un’attenzione che va oltre i confini pugliesi.

La fase di valutazione è già iniziata. La commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Megamark ed esperti di responsabilità sociale, sta esaminando le proposte per individuare quelle che accederanno ai colloqui conoscitivi con le associazioni proponenti. I progetti selezionati saranno resi noti entro la fine di giugno.

Secondo il cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark, il numero delle candidature conferma un tessuto sociale dinamico e attivo: «Il numero così elevato di candidature racconta di una Puglia ricca di energie, competenze e voglia di costruire risposte concrete ai bisogni sociali – dichiara il cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –, continuando a rendere ‘Orizzonti solidali’ un punto di incontro tra le fragilità del territorio e l’impegno quotidiano di associazioni e volontari».