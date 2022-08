Impatto violento tra auto a Conversano. È accaduto poco fa, in particolare sulla strada provinciale 66 che collega Mola di Bari a Conversano. Ancora ignote le cause che hanno portato all’impatto. Non si conoscono le condizioni dei feriti. Una delle auto è completamente distrutta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per gli accertamenti del caso. La strada è attualmente chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento…

