Scontro frontale nel Foggiano, muore 29enne. È accaduto questa mattina, in particolare lungo la provinciale che collega San Nicandro a Torre Mileto. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, l’impatto tra le auto è stato molto violento.

Nello scontro, che ha riguardato nello specifico una Fiat Idea – con a bordo il 29enne – e una Volskwagen Tiguan, sono rimaste ferite tre persone, ricoverate con l’ausilio dell’elisoccorso in ospedale a San Severo. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

Foto repertorio

