Ferragosto da record per quanto riguarda le presenze di turisti in Italia. È quanto emerge da un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio, con un focus specifico sul periodo che va dal 12 al 21 agosto, secondo il quale, saranno oltre 10 milioni i turisti che pernotteranno in strutture ricettive, tradizionali e non.

Saranno invece 15 milioni gli italiani che andranno nelle seconde case. Tra quelli che passeranno la notte in strutture ricettive, gli italiani dovrebbero essere circa 5,5 milioni, 4,5 milioni invece gli stranieri. La spesa complessiva, diretta e indiretta, dovrebbe sfiorare i 3,5 miliardi. Inoltre, secondo l’indagine di Cna, pubblicata in anteprima dall’Ansa, gli italiani sono orientati in prevalenza verso mete marittime, ma anche verso terme e montagna. Per quanto riguarda gli stranieri invece, in particolare gli extra-europei, sono attratti soprattutto da città e borghi d’arte. A rafforzare queste scelte le attività esperenziali e la ricerca, non solo da parte degli stranieri, delle proprie radici familiari tramite il “turismo ancestrale”.

Secondo l’indagine, il pernottamento medio degli italiani, durerà almeno tre notti. Mentre sarà di quattro il pernotto dei turisti stranieri. Due terzi dei turisti opteranno per alberghi, mentre un terzo per le strutture extra-alberghiere tra cui i Bed&Breakfast, tra i più gettonati, ma anche agriturismi e campeggi. Il ritorno dei turisti in Italia è trainato soprattutto da vacanzieri provenienti da Germania, Francia e Regno Unito, ma non solo. Sono moltissimi infatti i turisti extra-europei, tra cui quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America.

Foto repertorio

