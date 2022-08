Lunedì 15 agosto, il sindaco di Bari, come di consueto, sarà impegnato nella visita presso alcune sale operative secondo il seguente programma: alle ore 9 presso la sala operativa della Polizia locale, in via Aquilino; alle ore 9.30 presso la sala operativa dei Vigili del fuoco, in via Tupputi e alle ore 10 presso la sala operativa del 118, al Policlinico. Ogni anno il primo cittadino trascorre il Ferragosto visitando le sale operative e portando il sostegno dell’amministrazione a vigili del fuoco, operatori sanitari e agenti della polizia locale che trascorrono la giornata di festa al lavoro.

