Torna in città il “Bari Piano Festival”. A partire da martedì 16 agosto sarà infatti possibile prenotare i ticket per l’ingresso gratuito agli eventi previsti dalla quinta edizione dell’evento in programma dal 21 al 29 agosto. Torre Quetta, Sagrato di San Nicola, Chiostro di Santa Chiara e Waterfront di San Girolamo sono i luoghi che ospiteranno i concerti della manifestazione.

Come nelle precedenti edizioni, il sistema di prenotazione è stato organizzato secondo il seguente calendario: 16 agosto, ore 12: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 23 agosto; 17 agosto, ore 12: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 24 agosto; 17 agosto, ore 17: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 25 agosto; 18 agosto, ore 12: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 26 agosto; 18 agosto, ore 17: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 27 agosto.

La prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito www.baripianofestival.it : in corrispondenza di ciascun evento in programma sarà presente il pulsante per effettuare la prenotazione. Ogni prenotazione è personale e nominativa. La partecipazione ai concerti in programma a Torre Quetta, il 21 e il 29 agosto, sarà ad ingresso libero senza prenotazione.

Foto Flickr – Simone Telari pianoforte

