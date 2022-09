È stata una estate di controlli a Bari, anche per dare una ferma risposta in seguito ai tre investimenti mortali che si sono verificati a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro in città. Con street control o telelaser sono stati sanzionati da giugno ad agosto 5688 veicoli. A queste si aggiungono 19.560 multe sempre per violazioni al codice della strada. Sono state 10.309 le soste vietate, 1.985 i passaggi con il rosso o la mancata precedenza, 325 per mancato uso delle cinture o per uso del telefonino alla guida, 254 infrazioni con i monopattini.

“Il numero delle violazioni accertate e contestate per inosservanza del Codice della Strada è in linea con il trimestre degli anni precedenti, e denota (nei dati agli atti del Comando) una intensificazione dei controlli per il monitoraggio della velocità veicolare all’interno del centro abitato (con uso di Telelaser ed autovelox)”, fanno sapere dal comando della polizia locale.

