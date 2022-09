Il centrodestra conquista anche a Bari e provincia tutti i collegi dell’uninominale per Camera e Senato. Vediamo chi sono gli eletti. Nel collegio uninominale Puglia 2 del Senato (Bat e barese), eletto Francesco Paolo Sisto, già sottosegretario alla Giustizia, schierato da Forza Italia. Sempre per il Senato, nel collegio uninominale Puglia 3, che comprende la città di Bari, passa Filippo Melchiorre, già consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bari.

Per quanto riguarda invece la Camera, nel collegio uninominale Puglia 4 (Molfetta) a essere eletta è Rita Dalla Chiesa, schierata in quota Forza Italia contro l’ex sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio per il centrosinistra e il candidato del Movimento 5 Stelle Nicola Grasso. Nel collegio Puglia 5 (che include Bari città), a vincere è Davide Bellomo, già consigliere regionale della Lega. Niente da fare per la scienziata Luisa Torsi, schierata dal centrosinistra, né per Alberto De Giglio del Movimento 5 Stelle. Nel collegio uninominale della Camera Puglia 6 (Altamura) eletto infine Rossano Sasso (Lega), già sottosegretario all’Istruzione.

