“Domani, sabato 1 ottobre, sciopero di 24 ore del personale Ryanair e di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, del personale di Vueling”. A proclamare la protesta sono state Filt-Cgil e Uiltrasporti, in una nota stampa, spiegando che “nella stessa giornata dalle 10 alle 14 si terranno presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e Napoli mentre dalle 14 alle 17 a Roma Fiumicino anche per piloti ed assistenti di volo Vueling”.

“I lavoratori italiani Ryanair, Malta Air e CrewLink – spiegano le due organizzazioni sindacali – continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”.

“La mobilitazione – proseguono infine Filt Cgil e Uiltrasporti – riguarderà questa volta anche piloti e assistenti di volo di Vueling. La compagnia ha recentemente avviato una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti a Roma Fiumicino. Chiediamo un confronto costruttivo e trasparente per evitare licenziamenti ed affrontare con urgenza questioni come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità”, concludono.

