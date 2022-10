Lavori in corso nel cimitero di Bari per la realizzazione di nuove cappelle e la ristrutturazione di alcune più vecchie. Di cantieri ce ne sono diversi, ma passeggiando tra i viali ci si rende conto che però al degrado, alla scarsa manutenzione non si riesce proprio a mettere fine. Le stradine di collegamento ai loculi e alle cappelle sono tutte dissestate. In alcuni punti i cordoli sono a pezzi, così come anche i cartelli di indicazione dei campi. E poi ci sono gli escrementi lasciati in mezzo alle tombe più nascoste, i rifiuti e i furti.

“Ogni volta che vengo a trovare i miei parenti – racconta una signora – trovo escrementi e fazzoletti sporchi tra le tombe, senza considerare anche i furti di fiori e vasetti per l’acqua. Denunciamo da tempo questa situazione, ma sembra che a nessuno importi”. Da anni ormai i famigliari dei defunti chiedono una maggiore manutenzione del cimitero: in alcuni punti ci sono persino tombe a pezzi.

