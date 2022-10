Venti chili di cocaina purissima sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo di Foggia ed un corriere è stato arrestato durante un servizio di controllo economico del territorio per il contrasto ai traffici illeciti. Quando la pattuglia delle Fiamme Gialle ha intimato l’alt ad un’autovettura con targa tedesca subito dopo l’uscita autostradale di Foggia, l’autista, un uomo di origini albanesi, ha iniziato a mostrare segni di nervosismo ed alle domande dei militari ha riferito circostanze risultate non veritiere ad un primo sommario riscontro.

Pertanto, ottenuta la presenza di un’unità cinofila del Corpo, è stata condotta un’accurata ispezione del veicolo, rinvenendo nel portabagagli un doppiofondo con un sistema di apertura telecomandato al cui interno erano nascosti i panetti di cocaina. La sostanza stupefacente, dopo essere stata tagliata, avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio oltre 4 milioni di euro. Il corriere è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia perché ritenuto responsabile di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto in carcere. Il soggetto non può essere considerato colpevole sino ad eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva. L’attività svolta rientra nel dispositivo di controllo economico del territorio posto in essere quotidianamente dai militari del Comando Provinciale di Foggia a tutela della legalità ed al contrasto ai fenomeni criminosi connotati da maggiore pericolosità sociale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.