Un piccolo barboncino è stato azzannato e ucciso da un altro cane, un Rottweiler, in zona pineta San Francesco. È successo venerdì sera. Ieri sono stati messi dei palloncini e una foto per.ricordare il cagnolino azzannato.

“Ero ormai abituato a vedere tra le strade biciclette bianche in segno che un ciclista era stato ucciso – scrive Peppino Milella presidente associazione IX maggio – Trovo per strada vere lapidi con foto e fiori di esseri umani che hanno perso la vita per un incidente stradale. Ma nella mia vita e’ la prima volta che trovo una cosa così e questa volta non è per un umano ma per un Angelo con la coda azzannato da un Rottweile. Buon ponte”.

