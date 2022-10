E’ stato ritrovato a Fesca il furgono utilizzato questa mattina per l’assalto all’ufficio postale di via Lucarelli.

Il mezzo è stato ritrovato in via Perosi e sul posto lavora la polizia scientifica. I malviventi al momento in fuga, avrebbero cercato di dar fuoco al furgone prima di fuggire. Le fiamme si sono consumate solo all’interno del velivolo. Bloccata la strada accessibile al momento solo ai residenti per via delle indagini in corso.

Il furgone manca dello sportello laterale.

