L’Associazione Agebeo e amici di Vincenzo OdV, organizza un triangolare di beneficenza di calcio a 11 femminile categoria under 17, in memoria di Vincenzo Farina per raccogliere fondi a favore del “Villaggio dell’accoglienza Trenta Ore per la Vita per Agebeo”. Il torneo “Donne in campo… terza edizione ” è in programma domenica 9 ottobre 2022 alle 16, presso il campo sportivo comunale “Giammaria” di Acquaviva delle Fonti, concesso gratuitamente dai gestori.

Il torneo è organizzato dall’Associazione di genere socio educativa e culturale ‘Cucciolo’, in collaborazione con il Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen), comitato Provinciale di Bari”, l’Associazione Barimania, patrocinato dalla Fgc-Lnd Federazione Italiana Giuoco Calcio- Lega Nazionale Dilettanti, Comitato di Bari.

Sarà l’occasione per raccogliere fondi per il “Villaggio dell’accoglienza trenta ore per la vita per Agebeo”, struttura pensata per dare a numerose famiglie l’ospitalità e il supporto nel percorso di cura dei propri figli ricoverati presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.

