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Bari, esplosi colpi di pistola a Japigia: in corso le indagini

A far scattare l'allarme alcuni residenti

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Maggio 2026 - 13:11
polizia
  • 11 sec

Momenti di tensione questa mattina nel quartiere Japigia di Bari, dove intorno alle 11.30 sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco in via Magna Grecia. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di colpi a salve. Al momento non è chiaro se siano stati sparati in aria o contro un bersaglio preciso. Non si registrano feriti. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, dopo aver sentito distintamente il rumore degli spari, hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Bari insieme al personale della Scientifica e della Squadra Mobile, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area per cercare di identificare eventuali responsabili e chiarire il contesto in cui sono stati esplosi i colpi.

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