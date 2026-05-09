Turismo, dall’identità storica all’arte contemporanea: ecco Todi

Dal Medioevo all’arte contemporanea. Siamo nel cuore dell’Umbria, tra Terni, Orvieto, Spoleto e Perugia. Qui si trova Todi, un borgo che conserva intatta la sua identità storica e culturale. Adagiata su un promontorio lungo la valle del Tevere, Todi è una destinazione che unisce passato e contemporaneità, offrendo un’esperienza completa tra architettura, arte e paesaggi. Le sue origini antiche, contese tra umbri ed etruschi, si riflettono ancora oggi nel tessuto urbano, fatto di strade, piazze e monumenti che raccontano secoli di storia. Ma Todi è anche un centro vivo, scelto negli anni da artisti e intellettuali, diventando un punto di riferimento per l’arte contemporanea internazionale.

Il Tempio della Consolazione e il parco Beverly Pepper

Il percorso alla scoperta della città può iniziare dal Tempio di Santa Maria della Consolazione, uno dei più importanti esempi di architettura rinascimentale italiana. La costruzione, iniziata nel 1508 e conclusa quasi un secolo dopo, si distingue per equilibrio e imponenza. A pochi passi si apre il parco Beverly Pepper, un luogo che segna il dialogo tra arte e natura. Dedicato all’artista americana Beverly Pepper, il parco ospita installazioni di land art immerse nel verde, offrendo un’esperienza diversa rispetto al centro storico.

La Chiesa di San Fortunato e la vista sulla valle

Proseguendo verso il centro si raggiunge la Chiesa di San Fortunato, uno degli edifici religiosi più importanti della città. La sua facciata incompleta racconta una storia fatta di trasformazioni e interruzioni, mentre l’interno conserva cappelle decorate e un’atmosfera raccolta. Dal campanile si può ammirare una vista ampia sulla valle del Tevere, uno dei panorami più suggestivi dell’Umbria. Ogni anno, il 14 ottobre, la città si anima per la festa patronale con eventi, rievocazioni storiche e il suono delle campane che caratterizza questo momento.

Piazza del Popolo: il centro del potere medievale

Il cuore di Todi è Piazza del Popolo, uno dei complessi medievali meglio conservati d’Italia. Qui si affacciano i principali edifici storici che raccontano la vita politica e religiosa della città. Il Palazzo dei Priori domina la piazza, affiancato dal Palazzo del Popolo e dal Palazzo del Capitano, oggi sede del museo civico e della pinacoteca. Di fronte si trova la Concattedrale della Santissima Annunziata, conosciuta anche come Duomo, con la sua facciata imponente e gli interni ricchi di opere d’arte.

Tra botteghe e arte contemporanea

Lasciando la piazza si entra nella parte più autentica del borgo, fatta di vicoli e strade che ospitano botteghe artigiane e gallerie. Via del Duomo, conosciuta come la “via degli artisti”, è uno degli esempi più chiari di questa fusione tra tradizione e contemporaneità. Una tappa significativa è la Casa Dipinta, trasformata in opera d’arte dall’artista Bryan O’Doherty. Un progetto che ha reso Todi meta di appassionati di arte contemporanea da tutto il mondo.

Il Monastero delle Lucrezie e il panorama finale

Il percorso si conclude al Monastero delle Lucrezie, un complesso storico oggi recuperato e trasformato in spazio culturale. Qui si trova il Museo Lapidario, che raccoglie reperti archeologici e testimonianze della storia cittadina, oltre a uno spazio teatrale. Dal chiostro si apre uno degli scorci più suggestivi sulla campagna umbra, un paesaggio fatto di colline, silenzi e natura.

Un equilibrio tra passato e presente

Todi è una città che riesce a tenere insieme epoche diverse senza perdere coerenza. Il Medioevo delle piazze e dei palazzi convive con l’arte contemporanea e con una dimensione quotidiana ancora autentica. Non è solo una meta da visitare, ma un luogo da attraversare con lentezza, lasciandosi guidare dai dettagli, dalle architetture e dal paesaggio. Un borgo che racconta l’Umbria nella sua forma più completa, tra storia, cultura e qualità della vita.