Lezioni private, a Bari prezzi tra i più bassi d’Italia: si parte da 12 euro l’ora

A Bari le lezioni private costano meno rispetto alla media nazionale. È quanto emerge dall’Osservatorio Prezzi 2026 di LeTueLezioni, che ha analizzato oltre 94mila annunci in tutta Italia, tracciando una mappa dettagliata del costo delle ripetizioni. Nel capoluogo pugliese la tariffa mediana si attesta a 12 euro l’ora, al di sotto della media nazionale fissata a 13 euro. Bari rientra così tra le poche città italiane – insieme a Foggia, Taranto e Reggio Calabria – dove il costo delle lezioni private resta più contenuto, delineando un quadro che conferma il divario, seppur ridotto, tra Nord e Sud.

Il dato barese riguarda soprattutto le materie accademiche, come matematica, inglese, latino e fisica, che a livello nazionale si collocano in una fascia compresa tra i 13 e i 15 euro l’ora. In città, però, queste discipline risultano leggermente più accessibili, con prezzi che si mantengono sul livello minimo della scala. Diverso il discorso per le attività artistiche e sportive, che anche a Bari seguono l’andamento nazionale e si collocano in una fascia “premium”. Lezioni di canto e calcio possono arrivare fino a 25 euro l’ora, mentre discipline come pianoforte, violino e tennis oscillano tra i 20 e i 21 euro, segnando una netta distanza rispetto alle ripetizioni scolastiche tradizionali.

Un altro elemento che emerge dallo studio riguarda le modalità di insegnamento. Anche nel contesto locale, le lezioni online o a domicilio risultano più costose rispetto a quelle in presenza, con una media nazionale di 15 euro l’ora, circa il 15% in più. Un dato che ribalta la percezione comune secondo cui il digitale avrebbe ridotto i costi dell’istruzione privata. Nel confronto con le grandi città, il divario resta evidente: Roma si attesta intorno ai 17 euro l’ora, mentre Milano guida la classifica nazionale con tariffe ancora più alte. Bari, invece, si conferma tra le realtà più accessibili, con un mercato delle ripetizioni caratterizzato da prezzi contenuti e una minore differenziazione tra le materie. Secondo gli analisti, il dato barese riflette un equilibrio tra domanda e offerta, ma anche un contesto economico in cui le famiglie restano attente alla spesa. Un elemento che contribuisce a mantenere le tariffe più basse rispetto ad altre aree del paese, pur in presenza di un’offerta ampia e diversificata.

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