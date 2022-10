Due giorni senza che nessuno venga a raccogliere i rifiuti. È quanto accade a Bari, in particolare in via Ravanas, angolo Garruba. A segnalarlo Luigi Cipriani, del gruppo indipendente, del quartiere Libertà, che ha voluto denunciare l’accaduto con un video pubblicato sui social.

“Non siamo a Baghdad, siamo a Bari – sottolinea – la colpa non è dei cittadini incivili, ma dell’amministrazione formata in gran parte da gente incapace. Da due giorni la spazzatura non viene raccolta. La gente cosa deve fare, se la deve portare a casa? Caro assessore all’igiene e ambiente, anziché farsi i selfie allo stadio per farsi vedere in qualità di tifoso deve svolgere il suo ruolo. Se questi sono i risultati si dimetta immediatamente, non perda un minuto. Non abbiamo bisogno di gente che ci deve fare solo comunicati stampa e fotografie, abbiamo bisogno di gente che sia all’altezza di risolvere i problemi della cittadinanza” – ha specificato sottolineando poi un’altra problematica relativa a via Bovio.

“Vorrei conoscere quell’intellettuale che ha dato disposizione di eliminare i cassonetti, lungo via Bovio non ne esiste nemmeno uno – prosegue rivolgendosi poi al direttore dell’Amiu – ma lei cosa fa? Non dovrebbe vigilare? Non perché debba venire in via Bovio, ma per le problematiche che ci sono in città. Mi piacerebbe capire chi ha disposto la rimozione dei cassonetti, urgono provvedimenti. Se nonostante gli aumenti i servizi sono questi, anche il sindaco Decaro dovrebbe fare le valige e andarsene. Siamo arrabbiati, non siamo porci o incivili, è l’amministrazione che non fa il suo lavoro, perché questi sono i risultati” – ha concluso.

Foto screen video

