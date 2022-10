Luci accese anche di giorno. È quanto accade in via Udine, a Santo Spirito. A segnalarlo sono alcuni residenti che non hanno esitato a postare sui social una fotografia in cui i lampioni risultano ancora accesi nelle ore in cui c’è ancora luce naturale.

C’è chi sottolinea che la situazione è “così da mesi”, chi evidenzia il paradosso dei continui black out a Santo Spirito, ironizzando sulle luci accese in pieno giorno e chi invece giustifica quanto accade sottolineando che “potrebbe trattarsi di una necessità dovuta a lavori”. In via Udine, infatti, sono in corso i lavori di rifacimento della strada in vista del nuovo parcheggio che presto sarà disponibile alla cittadinanza.

Il coro sul timore che questo possa essere “uno spreco” andando a gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini per via del caro bollette, è univoco: “Grazie al Comune di Bari per il risparmio energetico a Santo Spirito” – conclude un residente.

Foto Facebook

