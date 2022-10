Ennesima medaglia d’oro nel mondo del karatè nazionale per il barese Daniel Antonio. Il ragazzo di soli 14 anni ha primeggiato a Desio (MI) il 1/2 ottobre nel corso della a 4a edizione del Memorial Andrea Nekoofar-Fijlkam-Csen.

Una gara nazionale dove hanno partecipato più di 2000 atleti provenienti da tutta la penisola. A dare battaglia nella categoria kumite (combattimento) cadetti -57 kg contro i più forti atleti della stessa categoria c’era il barese Daniel Antonio della Asd Dojo Taka Tora di soli 14 anni non nuovo ai podi sia nazionali che internazionali. A questa competizione, dopo aver vinto sei incontri di fila subendo un solo punto contro, conquista un meritato primo posto è relativa medaglia d’oro salendo sul gradino più alto del podio.

Poco meno di due settimane fa selezionato tra i migliori atleti della Puglia Daniel si è reso protagonista anche in una gara internazionale in Svizzera a Basilea dove ha conquistato anche lì l’oro portando i colori della Puglia ma soprattutto della terra di Bari ai vertici del karatè internazionale.

Il ragazzo frequenta il secondo anno all ITC Marco Polo di Bari. Già premiato dal sindaco di Bari per gli ottimi risultati agonistici dello scorso anno sicuramente continuerà a far parlare di se.

