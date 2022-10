Nuova allerta Listeria, il batterio che si trova tipicamente nei formaggi a latte crudo e carne tritata ma anche nell’acqua e nelle verdure sporche. Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo per alcune confezioni di tramezzini al salmone e maionese del marchio Allegri Sapori vendute da Penny Market.

L’azienda, come si legge sul sito del ministero della Salute, ha disposto il richiamo dal mercato di alcuni lotti con la raccomandazione “di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10 ottobre”.

I lotti da restituire sono n. 22952 1 e n. 22952 2, su cui è stata segnalata la presenza di “Listeria monocytogenes”. Dal 2020 ad oggi sono tre le persone decedute e 66 i casi clinici di listeriosi identificati in Italia. I decessi – come ha spiegato il ministero della Salute – sono avvenuti a dicembre 2021, marzo 2022 e giugno 2022 in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e tutti hanno riguardato persone immunocompromesse o particolarmente fragili. Ed è notizia di queste ore che la listeria avrebbe fatto una quarta vittima: si tratterebbe di una persona di 83 anni deceduta all’ospedale di Alessandria, ma si attendono però le ultime conferme dai risultati degli esami dall’Istituto Zooprofillatico di di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta. La malattia si manifesta, in genere, con una forma febbrile gastroenterica, ma in alcuni casi può portare a forme invasive gravi con setticemia, meningite, encefalite. Proprio la meningite ha colpito l’83enne.

