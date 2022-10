I carabinieri del N.A.S. di Bari, nell’ambito del monitoraggio delle piattaforme dedite all’e-commerce alimentare, hanno individuato un’attività all’ingrosso di Rutigliano, dedita alla vendita diretta ed alla commercializzazione on line di dolci, pasta e snack vari, in assenza della documentazione autorizzatoria prevista dalla legge regionale. Pertanto, alla titolare, una 61enne del luogo, è stata comminata una sanzione pecuniaria di 5mila euro, mentre la piattaforma digitale è stata segnalata all’Autorità Amministrativa per i provvedimenti di competenza.

Il mercato delle vendite in rete, in Italia, è cresciuto esponenzialmente, negli ultimi anni ed una delle categorie che si è sviluppata maggiormente è quella del settore alimentare. Di qui, la necessità di un controllo costante del web da parte dei Carabinieri dei NAS, affinché sia sempre garantito il rispetto delle norme e della sicurezza dei prodotti.

