Continua il programma pugliese di Match It Now, il più grande evento di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, in programma nella terza settimana di settembre su tutto il territorio nazionale. Da oggi, lunedì 10, a domenica 16 ottobre 2022, però, Admo Puglia allunga l’appuntamento e mette in campo in otto città altrettante iniziative per dare ai pugliesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e in buono stato di salute l’opportunità di effettuare il prelievo di sangue propedeutico alla tipizzazione e all’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo.

Saranno Galatone (Le), Trani, Brindisi, Tricase (Le), Foggia, Altamura, Gravina in Puglia e Bisceglie le città interessate dalle attività: “L’ondata di entusiasmo, partecipazione e condivisione suscitata da Match It Now nelle altre città che hanno ospitato iniziative di Admo Puglia a settembre non si arresta – ha commentato la presidente Maria Stea – Per un’altra intera settimana riproponiamo un programma intenso di attività, auspicando gli stessi risultati che ci consentiranno di contribuire ulteriormente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da Admo per Match It Now. Anche ad ottobre copriamo gran parte del territorio pugliese con otto città in cinque province pugliesi e con Taranto che nei giorni scorsi si è aggiunta grazie all’impegno enorme della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare”. Match It Now è un evento nazionale promosso da Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo, insieme a Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), Federazione Adoces e associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il Sociale. Match It Now 2022 ha come obiettivo quello di raggiungere quota 1000 tipizzati su tutto il territorio italiano.

Qui l’elenco di tutti gli appuntamenti di ottobre per Match It Now:

Galatone (Le), lunedì 10 ottobre 2022 – Poliambulatorio via M. D’Azeglio dalle ore 15 alle ore 19, info: 393 0605960 Daniele / 328 8644327 Piera; Trani, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2022 Caserma Lolli Ghetti, via Sant’Annibale Maria di Francia, 48 dalle ore 8 alle ore 11; Brindisi, giovedì 13 ottobre 2022 Parco Cesare Braico dalle ore 8,30 alle ore 12; Altamura (Ba), sabato 15 ottobre 2022, Autoemoteche Fidas e Avis / E. Medica CT Policlinico di Bari / piazza Zanardelli, dalle ore 16 alle ore 21. Bisceglie (Bt), sabato 15 ottobre 2022, Teatro Don Sturzo, via Pozzo Marrone, 86 dalle ore 17,30. Foggia, sabato 15 ottobre 2022, Viale Pedonale corso Vittorio Emanuele II dalle ore 9 alle ore 13. Tricase (Le), sabato 15 ottobre 2022 – Hospice – Casa Betania, Az. Osp. Card. Panico, via Ariosto dalle ore 15 alle ore 19. Gravina in Puglia (Ba), sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022.

I Torneo di Calcetto e Padel / Coluni Sport / via Coluni, sabato 15 dalle ore 15 alle ore 23, domenica 16 dalle ore 9 alle ore 13.

