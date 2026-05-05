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Blitz antimafia a Bari, Decaro: “Lo Stato c’è. Le piazze tornino ai cittadini”

"Ma l’allarme criminalità riguarda tutta la Puglia"

Pubblicato da: redazione | Mar, 5 Maggio 2026 - 15:10
decaro
  • 2 min

“L’operazione portata a termine oggi dalla Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ci rasserena tutti e ci restituisce l’operato della squadra dello Stato che ancora una volta testimonia la sua presenza e straordinarie capacità di intervento -. Esprime soddisfazione il presidente della Regione Puglia per i provvedimenti cautelari che questa mattina hanno portato a svariati arresti nella città di Bari –. Quello che stava accadendo in queste settimane era estremamente pericoloso, sia sul fronte della legalità sia sulla percezione di insicurezza che si stava insinuando nelle nostre comunità fino addirittura a indurre tante persone a limitare i propri comportamenti sociali per paura. Di questo ne erano consapevoli soprattutto gli inquirenti e le Forze dell’ordine che nel giro di poco tempo hanno dato a tutti un segnale importante anche sul fronte del controllo del territorio, a cominciare dalle strade e dalle piazze delle nostre città che devono essere di proprietà dei cittadini.

Purtroppo non possiamo dire che l’allarme sia circoscritto al capoluogo di regione – prosegue il presidente – visto quanto sta accadendo nella città di Foggia, dove pure si è tornato a sparare per strada, nel nord barese, dove ancora qualche giorno fa è stato ammazzato un cittadino innocente, o a Villa Castelli, nel brindisino, dove è stata incendiata l’automobile del sindaco Giovanni Barletta a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Siamo certi che l’operato della magistratura e delle Forze dell’ordine sia al massimo delle loro possibilità e l’arrivo del ministro Piantedosi, annunciato per la prossima settimana, è un segnale concreto della presenza dello Stato sul nostro territorio”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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