Bari vecchia, largo Corridoni, ore 22. Ci sono cartoni accatastati. Ci sono buste dell’immondizia che strabordano e… a pochi passi ci sono anche i turisti. Gli scatti sono di ieri sera. Un lettore di Borderline24 denuncia: “Poi ci sciacquiamo la bocca dei turisti, Bari vecchia e la pulizia delle strade. Qui è sempre così”.

Eppure sono giorni in cui si parla della presenza straordinaria di turisti in città nonostante abbiamo superato da un pò la stagione estiva. Lo stesso primo cittadino, Antonio Decaro, solo venerdì aveva postato sui social la foto di un gruppo di turisti in giro per la muraglia. “Il sole, il mare, la curiosità dei tanti turisti – aveva scritto – in giro per la città e la promessa d’amore di due ragazzi. Tutto in un venerdì di metà ottobre a Bari”. Tutto bello, speriamo solo che i turisti abbiano cambiato itinerario. Altrimenti la figura che facciamo non è delle migliori.

