Una giornata dedicata alla formazione in comunicazione e accoglienza per i volontari delle associazioni attive all’interno del Policlinico di Bari. Sono stati 56 i partecipanti di circa 30 associazioni che hanno seguito il corso di comunicazione organizzato dall’azienda ospedaliero-universitaria.

Il volontariato rappresenta una risorsa preziosa per la comunità del Policlinico di Bari e dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, un supporto fondamentale per i pazienti e i loro familiari ma anche per gli operatori sanitari. Il lavoro quotidiano di chi dedica impegno a favore dei malati richiede, oltre a una grande generosità, una preparazione accurata per affrontare i bisogni e le esigenze di chi si reca in ospedale per ricevere cure e assistenza e spesso si trova a vivere periodi di lungodegenza nei reparti. Ed è proprio per migliorare la comunicazione nella cura delle fragilità e la qualità dei servizi sanitari erogati al cittadino che la direzione del Policlinico di Bari ha promosso l’attività formativa in collaborazione con l’Ufficio Formazione, l’Ufficio stampa, l’Ufficio relazioni con il pubblico e il Comitato consultivo misto del Policlinico di Bari. Il corso è stato organizzato in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche; a svolgere le lezioni si sono alternati esperti di psicologia, di psico-oncologia e di comunicazione.

All’interno dell’azienda Policlinico di Bari, iscritte al Comitato consultivo misto, operano numerose associazioni e sono impegnate in attività che vanno dall’aiuto al malato alle attività d’informazione e promozione della salute fino ad attività ludiche e ricreative per ridurre l’impatto con l’ospedale nei pazienti più piccoli. I volontari prestano informazione, orientamento, ascolto, conforto ai pazienti e ai loro familiari che sono portatori di bisogni che vanno ben oltre l’erogazione di una prestazione sanitaria.

“Il servizio alla persona è un grande impegno di solidarietà e offrire a tutti gli strumenti migliori per sostenerlo, a partire dalle capacità di comunicazione e di accoglienza, è un gesto di attenzione prima di tutto verso i malati. Questa attività formativa risponde alle esigenze di umanizzazione dell’ospedale: non solo curiamo, ma ci prendiamo anche cura dei malati” commenta la direzione strategica del Policlinico di Bari. Agli incontri hanno partecipato la responsabile dell’Urp, Mariangela Loprieno, e il presidente del Ccm, Gaetano Balena, che ha annunciato la riattivazione dello sportello di ascolto all’interno dell’ex convitto del Policlinico. A coordinare l’organizzazione la dott.ssa Gabriella Milone, medico della direzione sanitaria, e il dott. Maurizio De Luca, responsabile dell’ufficio formazione.

