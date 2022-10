Il sindaco di San Nicandro Garganico (Foggia), Matteo Vocale, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video, estrapolato dalle telecamere di sorveglianza, in cui si vedono alcuni giovani mentre danneggiano il parco giochi San Michele. Nel post il primo cittadino denuncia che “i soliti idioti, ‘sarchioni’ per dirla alla sannicandrese e per essere buoni, usano le giostrine dei bambini nel peggiore dei modi. Ho mandato i vigili e, come per incanto, sono tutti scappati”. Secondo il primo cittadino, “questi imbecilli, qualche volta, hanno anche girato le telecamere per non essere ripresi”. Vocale fa sapere che “procederemo ad identificare questi balordi e i loro genitori” che, “dov’è possibile, pagheranno i danni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.