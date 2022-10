A partire dal prossimo mese, a Bari, all’interno del GreenPark in via Fanelli, aprirà un nuovo ristorante: si tratta del Sophia Loren Restaurant che, dopo Firenze e Milano, farà tappa nel capoluogo pugliese.

Il ristorante fa parte di una catena dedicata all’attrice napoletana. L’inaugurazione, per quello che sarà il terzo punto in tutta Italia, è prevista per il 18 novembre prossimo. “Ho abbracciato da subito con molto entusiasmo questo progetto – ha raccontato l’attrice due volte premio Oscar – perché racchiude in sé alcune delle cose che amo di più: la cucina italiana e partenopea, i momenti di condivisione attorno a un tavolo con la mia famiglia e i miei amici e poi diversi dei personaggi che ho interpretato sono in qualche modo legati alla cucina. Sono contenta che il viaggio prosegua in città straordinarie” – ha concluso.

Il concept della catena di ristoranti dedicati all’attrice si basa principalmente sulla cucina italiana. Nel menù sarà possibile trovare infatti pietanze tipiche dello stivale d’Europa, tra cui pasta, pizza e bevande tipiche.

Foto Facebook Sophia Loren Restaurant Milano

