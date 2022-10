Continuano ad aumentare i casi di contagio da Covid-19 in Puglia. In particolare, nella settimana che va dal 5 all’11 ottobre, c’è stato un balzo che ha visto un peggioramento del 10% rispetto alla settimana precedente. È quanto emerso dal rapporto settimanale della Fondazione Gimbe.

L’incremento dei casi, ad oggi, è di 338 ogni 100mila abitanti. La Puglia, in ogni caso, è ancora sotto la media nazionale per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di aerea medica. Il dato nel tacco d’Italia è pari a 4,6% per i reparti in area medica e al 2% per le terapie intensive.

